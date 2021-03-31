Италия высылает двух россиян из-за шпионского дела - глава МИД

Италия высылает двух российских официальных лиц в связи с арестом двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Италии Луиджи ди Майо.

"Послу России в Италии в министерстве иностранных дел передали решительный протест итальянского правительства и сообщили о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу. Я благодарю нашей разведке и всему государственному аппарату, который ежедневно работает на безопасность нашей страны", - написал ди Майо.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что россиянина, причастного к скандалу, решили выслать из Италии, как и его непосредственного начальника - дипломатический статус не позволяет их арестовать.

Напомним, сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Их арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Итальянский военнослужащий продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО, а за последнюю сделку получил 5000 евро.