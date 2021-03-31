Чоловік з бензопилою прийшов до парламенту Словенії через незгоду з локдауном

В Любляні у вівторок ввечері до будівлі парламенту прийшов чоловік з увімкненою бензопилою, оскільки він був незгодний із повторним оголошенням локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словенське агентство STA.

Повідомляється, що чоловік прийшов до будівлі Національної асамблеї невдовзі після 7 вечора. В одній руці він тримав увімкнену бензопилу, яку спрямував на будівлю, а в іншій - повідок із собакою.

На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як охоронець будівлі парламенту підбіг до чоловіка і повалив його на землю. Кілька інших співробітників служби охорони приєднались для обшуків нападника.

Incident pred Državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament. "Dost mam tega zapiranja," je vzklikal. Policisti so ga že obvladali. pic.twitter.com/bvc4Z80K8P — Luka Svetina (@LukaSvetina) March 30, 2021

Коли чоловік лежав на землі, він вигукнув, що йому "досить цього закриття", тобто він протестував проти оголошеного повторного локдауну в країні через збільшення кількості інфекцій.

За даними агентства, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські збирають інформацію про інцидент, повідомила адміністрація поліції Любляни.

Нагадаємо, уряд Словенії вирішив прийняти рекомендації науково-консультативного комітету та запровадити локдаун в країні з 1 по 12 квітня.

Днями у Німеччині чоловік підпалив мерію через "втому від карантину".