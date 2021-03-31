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Чоловік з бензопилою прийшов до парламенту Словенії через незгоду з локдауном

Середа, 31 березня 2021, 14:29

В Любляні у вівторок ввечері до будівлі парламенту прийшов чоловік з увімкненою бензопилою, оскільки він був незгодний із повторним оголошенням локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словенське агентство STA.

Повідомляється, що чоловік прийшов до будівлі Національної асамблеї невдовзі після 7 вечора. В одній руці він тримав увімкнену бензопилу, яку спрямував на будівлю, а в іншій - повідок із собакою.

На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як охоронець будівлі парламенту підбіг до чоловіка і повалив його на землю. Кілька інших співробітників служби охорони приєднались для обшуків нападника.

Коли чоловік лежав на землі, він вигукнув, що йому "досить цього закриття", тобто він протестував проти оголошеного повторного локдауну в країні через збільшення кількості інфекцій.

За даними агентства, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські збирають інформацію про інцидент, повідомила адміністрація поліції Любляни.

Нагадаємо, уряд Словенії вирішив прийняти рекомендації науково-консультативного комітету та запровадити локдаун в країні з 1 по 12 квітня.

Днями у Німеччині чоловік підпалив мерію через "втому від карантину".

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