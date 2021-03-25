У Німеччині чоловік підпалив мерію через "втому від карантину"

У місті Дельменхорст у Нижній Саксонії 30-річний чоловік підпалив мерію. Поліції він свої дії пояснив втомою від карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як повідомили у поліції, інцидент стався у вівторок 23 лютого близько 10-30 вечора. У вікна мерії полетіли декілька "коктейлів Молотова".

Декілька перехожих, побачивши це, зуміли затримати чоловіка і дочекатись приїзду поліції.

Пожежа серйозно пошкодила кімнату довідкового бюро для туристів, але подальшому поширенню вогню вдалося запобігти.

"На щастя, обійшлося без постраждалих - завідуючий будівлею мерії проживає у тому ж крилі зі своєю родиною", - коментує мер міста Алекс Янц.

30-річний чоловік на допиті сказав поліції, що вчинив так через роздратування від безкінечних карантинних обмежень. Правоохоронці на цей час не виключають і інших мотивів.

У нього раніше не було судимостей, але він вже потрапляв у поле зору через систематичні порушення карантину.

"Нікому з нас не подобається ця ситуація з пандемією. Звісно, кожен може мати запитання чи критикувати заходи боротьби з вірусом - але у рамках закону. Насильство - це не вихід", - каже керівник місцевого кризового центру з протидії епідемії Рудольф Маттерн.

У прокуратурі вирішили до суду залишати чоловіка під вартою.

Нагадаємо, Німеччина продовжила діючі карантинні обмеження до 18 квітня, тоді як Гамбург став першим німецьким містом, що повертається до жорсткого карантину у зв’язку з погіршенням ситуації.

У понеділок Ангела Меркель та керівники земель спочатку прийняли рішення про суворий локдаун у Великодні дні, але після шквалу критики відмовилися від нього.