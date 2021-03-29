Словенія вводить жорсткий локдаун

У Словенії уряд вирішив прийняти рекомендації науково-консультативного комітету та запровадити локдаун в країні з 1 по 12 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Total Slovenia News.

"Призупинення суспільного життя буде короткочасним. 12 квітня відновиться реалізація плану щодо пом'якшення обмежень", - заявив прем'єр-міністр Янез Янша, оголошуючи в неділю про заходи.

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Янша повідомив, що держслужбовці практично повністю перейдуть на віддалену роботу, і закликав бізнес наслідувати цей приклад.

Другорядні магазини і сервіси, що працюють безпосередньо з клієнтами, будуть закриті. Школи перейдуть на віддалене навчання.

За словами міністра внутрішніх справ, зібрання до 10 осіб більше не будуть дозволені. Пересування буде обмежено регіоном проживання.

Всі релігійні служби будуть припинені, культурні установи не прийматимуть відвідувачів.

Маски для обличчя знову будуть обов'язковими у громадських місцях просто неба - за винятком занять спортом у зелених зонах. Також маски не потрібні будуть членам однієї родини у транспорті.

Громадський транспорт курсуватиме за графіком неділі чи святкових днів. Гірськолижні курорти будуть закриті.

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За даними Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ), Словенія повідомила про 212 679 випадки коронавірусу з початку пандемії, За оцінками, в країні все ще 12 311 активних випадків.

Загалом із 2-мільйонного населення Словенії 229 553 особи отримали свою першу дозу вакцини проти COVID-19 і 112 087 отримали дві.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив, що продовжить чинні обмеження на в'їзд та заборону на поїздки принаймні до 20 квітня на тлі побоювань третьої хвилі COVID-19.