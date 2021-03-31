Чехія виступає за більш швидке розширення ЄС

Чехія виступає за швидше розширення Європейського союзу і наполягатиме на цьому під час головування Португалії в Раді ЄС.

Про це у Белграді заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час візиту міністр обговорив із сербськими чиновниками, включаючи президента Александара Вучича та прем'єр-міністра Ана Брнабіч, головним чином питання розвитку взаємної торгівлі, підтримки регіональної співпраці, просування Сербії до ЄС, розвитку пандемії та відновлення туризму.

"Що стосується процесу розширення, то ми хочемо дати цьому новий імпульс під час головування Португалії (в Європейському Союзі)", - заявив Петршичек.

Міністр також зазначив у Белграді, що "співпраця із Західними Балканами та їх майбутня інтеграція до ЄС є одним із пріоритетів зовнішньої політики Чехії" , але "реформи потрібно продовжувати".

Сербія стала кандидатом у члени ЄС у 2012 році. Через три роки Євросоюз відкрив з нею перші розділи переговорів про приєднання.