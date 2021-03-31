Уряд Фінляндії відкликав спірний проєкт про обмеження пересування

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін повідомила, що уряд відкликає законопроєкт про обмеження на пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Уряд вважає, що, через вердикт Конституційного комітету, пропозиція про тимчасове обмеження свободи пересування і тісних контактів повинна бути відкликана з парламенту. Сьогодні відбудеться позачергове засідання держради", - заявила Марін.

Прем’єрка нагадала, що ситуація з коронавірусом як і раніше серйозна і зайвих тісних контактів слід уникати.

"Великдень варто проводити тільки з найближчими людьми і потрібно уникати подорожей, в яких немає гострої необхідності. Зрештою, найбільше на ситуацію впливає те, як ми всі діємо" - заявила Марін.

Нагадаємо, Конституційний комітет парламенту Фінляндії назвав неконституційною загальну заборону на вихід з дому, яку пропонує впровадити уряд для боротьби з епідемією коронавірусу. Заборона, втім, передбачала широкий перелік винятків, що охоплюють більшість повсякденних справ людей.