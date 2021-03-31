Правительство Финляндии отозвало спорный проект об ограничении передвижения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что правительство отзывает законопроект об ограничении на передвижение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Правительство считает, что через вердикт Конституционного комитета, предложение о временном ограничении свободы передвижения и тесных контактов должно быть отозвано из парламента. Сегодня состоится внеочередное заседание госсовета ", - заявила Марин.

Премьер напомнила, что ситуация с коронавирусом прежнему серьезная и лишних тесных контактов следует избегать.

"Пасху следует проводить только с близкими людьми и нужно избегать путешествий, в которых нет острой необходимости. В конце концов, больше всего на ситуацию влияет то, как мы все действуем ", - заявила Марин.

Напомним, Конституционный комитет парламента Финляндии назвал неконституционным общий запрет на выход из дома, которую предлагает внедрить правительство для борьбы с эпидемией коронавируса. Запрет, впрочем, предусматривал широкий перечень исключений, охватывающих большинство повседневных дел людей.