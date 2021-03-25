У Фінляндії можуть обмежити свободу пересування, останнє слово за парламентом

Уряд Фінляндії вніс до парламенту проєкт про тимчасове обмеження свободи пересування та контактів з іншими людьми у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Такі заходи планують запровадити у районах, де вірус поширюється "швидко і неконтрольовано".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Тривалий час ситуація з вірусом у Фінляндії залишалася однією з найкращих у Європі, але з кінця лютого кількість заражень почала зростати. За останній тиждень в країні з 5-мільйонним населенням неодноразово реєстрували понад 800 нових хворих за добу.

"Ситуація дуже серйозна. Якщо не запровадити нові обмеження - є серйозний ризик, що наша система охорони здоров’я буде переповнена", - пояснила прем’єрка Санна Марін.

Обмеження торкнуться столиці Гельсінкі, сусідніх міст Еспоо та Кауніайнен, також Турку.

Проєкт передбачає заборону на вихід з дому, окрім як за наявності важливої причини - але список причин дуже розлогий:

- вихід у магазин за продуктами чи іншими важливими покупками

- вихід у банк чи на пошту

- вихід на роботу чи у підприємницьких справах, на навчання, для виконання будь-яких офіційних обов’язків

- візит до лікаря чи для соціального піклування, або вирішення будь-яких офіційних питань

- піклування про члена родини або близького друга, або догляд за дитиною людини з інвалідністю

- участь у похороні

- індивідуальна зустріч з представником релігійної спільноти

- догляд за своїм майном - авто або будинком

- вигул тварини або похід до ветеринара

- поїздка у заміський будинок.

Крім того, передбачається, що дітям віком до 12 років можна буде гратися одне з одним надворі.

У цих самих районах люди віком від 14 років повинні будуть носити маски у транспорті і громадських будівлях - крім людей з медичними протипоказаннями.

За порушення маскового режиму передбачається штраф у розмірі 40 євро. Штрафи за вихід з дому без будь-якої важливої причини також плануються, але суми ще не називають.

Проєкт також передбачає право поліції наказувати групам людей розійтися.

Уряд сподівається провести проєкт через парламент якнайшвидше, проте джерела мовника вважають, що це навряд чи станеться раніше Великодня.

Попередньо планується, що обмеження будуть запроваджуватись на три тижні, після чого буде необхідне рішення про продовження. Перші дебати у парламенті очікуються 26 березня.

Підтримуватимуть проєкт партія Санни Марін - соціал-демократи, що мають найбільшу кількість місць, а також їхні коаліційні партнери з Центристської партії.

На цей час ще три парламентські фракції - Шведська народна партія, Зелені та Лівий альянс - також готові підтримати його.