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Кулеба анонсував відкриття нових посольств і консульств України

П'ятниця, 5 березня 2021, 09:30

Україна найближчим часом відкриє низку нових посольств та консульств у всьому світі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Буде створене генеральне консульство України у Вроцлаві у Польщі, а також консульство в Сігету-Мармацієй у Румунії, де компактно проживають українці.

У повноцінне посольство перетворять українське представництво у Чилі.

Також відкриють нове генеральне консульство у Мумбаї в Індії. 

З’явиться посольство України у Республіці Гана, а також на Філіппінах, щоби у перспективі покращити прихильність цієї країни до України.

"Ці нові представництва - це нові можливості захищати інтереси України, українського бізнесу та українських громадян. Я обіцяю, що ці посольства  і консульства будуть швидко створені і ми призначимо туди професійних людей", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Кулеба
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