Кулеба анонсував відкриття нових посольств і консульств України
Україна найближчим часом відкриє низку нових посольств та консульств у всьому світі.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Буде створене генеральне консульство України у Вроцлаві у Польщі, а також консульство в Сігету-Мармацієй у Румунії, де компактно проживають українці.
У повноцінне посольство перетворять українське представництво у Чилі.
Також відкриють нове генеральне консульство у Мумбаї в Індії.
З’явиться посольство України у Республіці Гана, а також на Філіппінах, щоби у перспективі покращити прихильність цієї країни до України.
"Ці нові представництва - це нові можливості захищати інтереси України, українського бізнесу та українських громадян. Я обіцяю, що ці посольства і консульства будуть швидко створені і ми призначимо туди професійних людей", - зазначив Дмитро Кулеба.