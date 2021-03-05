Кулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств Украины

Украина в ближайшее время откроет ряд новых посольств и консульств во всем мире.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Будет создано генеральное консульство Украины во Вроцлаве в Польше, а также консульство в Сигету-Мармацией в Румынии, где компактно проживают украинцы.

В полноценное посольство превратят украинское представительство в Чили.

Также откроют новое генеральное консульство в Мумбаи в Индии.

Появится посольство Украины в Гане, а также на Филиппинах, чтобы в перспективе улучшить отношения этой страны с Украиной.

"Эти новые представительства - это новые возможности защищать интересы Украины, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, что эти посольства и консульства будут быстро созданы и мы назначим туда профессионалов", - отметил Кулеба.