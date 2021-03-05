Молдова первой в Европе получила вакцины через платформу COVAX

В Молдову 4 марта прибыла первая партия вакцин, полученных через платформу COVAX.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Страна получила 14 400 доз вакцины британско-шведского производителя AstraZeneca. Самолет в аэропорту Кишинева встречали президент Майя Санду, посол ЕС, представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН.

Санду отметила, что Молдова стала первой страной в Европе, получившей вакцины через COVAX, и поблагодарила международных партнеров за содействие.

По официальной информации, в целом Молдова должна бесплатно получить через платформу COVAX около 156 000 доз вакцины AstraZeneca и 24 500 доз Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в правительстве Молдовы рассчитывают получить некоторое количество вакцины от стран-партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, самую первую партию вакцины – 21 600 доз AstraZeneca – Молдова получила благодаря Румынии. Это первая часть из 200 000 доз, которые пообещал президент Клаус Йоханнис во время визита в Кишинев.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта.

Перед этим в Молдове утвердили российскую вакцину "Спутник V". Экс-президент Игорь Додон, который первым сообщил об этом, заявил, что поставки начнутся "очень скоро", но не уточнил, когда именно.