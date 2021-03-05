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Катастрофа вертольота у Туреччині: загинули 11 військових, у тому числі командувач корпусу

П'ятниця, 5 березня 2021, 10:42

У турецькому військовому вертольоті, який розбився 4 березня на південному сході країни, загинули 11 осіб та четверо отримали поранення.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Одразу після катастрофи повідомляли про дев’ятьох загиблих та чотирьох поранених. Згодом Міноборони уточнило, що загиблих загалом 11.  

 

Серед загиблих у тому числі командувач 8-го армійського корпусу, генерал-лейтенант Осман Ербас. 

З вертольотом втратили зв’язок близько 14:45, за тридцять хвилин після зльоту. Він розбився у районі Татван провінції Бітліс.

За словами міністра оборони Хулусі Акара, причиною катастрофи ймовірно стали погані погодні умови - сніг та густий туман. Обставини буде з’ясовувати спеціальне розслідування.

У Міноборони уточнили, що йдеться про вертоліт Cougar, але не уточнили модель. 

У провінції вже провели церемонію прощання з загиблими, після чого відбудеться ще одна, в Анкарі.

 

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Туреччина
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