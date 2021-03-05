Катастрофа вертолета в Турции: погибли 11 военных, в том числе командующий корпуса

В турецком военном вертолете, который разбился 4 марта на юго-востоке страны, погибли 11 человек и четверо получили ранения.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Сразу после катастрофы сообщали о девяти погибших и четырех раненых. Впоследствии Минобороны уточнил, что погибших всего 11.

Среди погибших в том числе командующий 8-го армейского корпуса, генерал-лейтенант Осман Эрбас.

С вертолетом потеряли связь около 14:45, через тридцать минут после взлета. Он разбился в районе Татван провинции Битлис.

По словам министра обороны Хулуси Акара, причиной катастрофы вероятно стали плохие погодные условия - снег и густой туман. Обстоятельства будет выяснять специальное расследование.

В Минобороны уточнили, что речь идет о вертолете Cougar, но не уточнили модель.

В провинции уже провели церемонию прощания с погибшими, после чего состоится еще одна, в Анкаре.