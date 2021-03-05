Словенія відкриває школи після кількох місяців перерви через пандемію

Уряд Словенії прийняв рішення відновити навчання в школах, які були закриті кілька місяців через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Учні середніх шкіл в Словенії повернуться в класи в понеділок. Уряд пішов на такий крок через суспільний тиск і попередження про несприятливі наслідки для молодих людей, які пропускають школу.

Учні середніх шкіл будуть відвідувати очні заняття кожні два тижні, в той час як учні початкової школи будуть відвідувати заняття кожен робочий день.

Досі тільки старшокласники відвідували заняття в школах при підготовці до державних іспитів.

Уряд також оголосив, що в понеділок почнеться масова вакцинація вчителів дитячих садків і шкіл, починаючи з осіб у віці 50 років і старше.

Словенія з 15 лютого послабила низку карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з епідемією коронавірусу, але школи залишалися закритими.