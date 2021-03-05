Словения открывает школы после нескольких месяцев перерыва из-за пандемии

Правительство Словении приняло решение возобновить учебу в школах, которые были закрыты несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ученики средних школ в Словении вернутся в классы в понедельник. Правительство пошло на такой шаг из-за общественного давления и предупреждения о неблагоприятных последствиях для молодых людей, которые пропускают школу.

Ученики средних школ будут посещать очные занятия каждые две недели, в то время как ученики начальной школы будут заниматься каждый рабочий день.

До сих пор только старшеклассники посещали занятия в школах при подготовке к государственным экзаменам.

Правительство также объявило, что в понедельник начнется массовая вакцинация учителей детских садов и школ, начиная с лиц в возрасте 50 лет и старше.

Словения с 15 февраля ослабила ряд карантинных ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса, но школы оставались закрытыми.