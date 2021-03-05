ЄС повинен мати єдину позицію щодо вакцин з Росії та Китаю - французький міністр

Солідарність Європейського союзу може постраждати, якщо країни блоку виберуть китайські або російські вакцини проти COVID-19, які ще не схвалені.

Про це завив міністр Франції з європейських справ Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якби вони вибрали китайську і/або російську вакцину, я думаю, це було б дуже серйозно. Це створить проблему з точки зору нашої солідарності, а також є проблемою ризику для здоров'я, тому що російська вакцина ще не дозволена в Європі. Був зроблений запит на схвалення, але вона ще не дозволена в Європі, і ще не надійшов запит на китайську вакцину", - сказав Бон.

Регулюючий орган ЄС з лікарських почав експертизу російського препарату на предмет можливого схвалення.

Російську вакцину "Спутник V" вже купили Угорщина і Словаччина, і над покупкою роздумує Чехія.

Європейська комісія заявила в четвер, що ніяких переговорів про покупку російської вакцини не ведеться.

Нагадаємо, купівля російської вакцини викликала політичну кризу в Словаччині, чий прем’єр-міністр також некоректно пожартував про обмін російської вакцини на Закарпаття.