ЕС должен иметь единую позицию по вакцинам из России и Китая - французский министр

Солидарность Европейского союза может пострадать, если страны блока выберут китайские или российские вакцины против COVID-19, которые еще не одобрены.

Об этом завил министр Франции по европейским делам Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если бы они выбрали китайскую и/или российскую вакцину, я думаю, это было бы очень серьезно. Это создаст проблему с точки зрения нашей солидарности, а также представляет собой проблему риска для здоровья, потому что российская вакцина еще не разрешена в Европе. Был сделан запрос на одобрение, но она еще не разрешена в Европе, и еще не поступил запрос на китайскую вакцину", - сказал Бон.

Регулирующий орган ЕС по лекарственным начал экспертизу российского препарата на предмет возможного одобрения.

Российскую вакцину "Спутник V" уже купили Венгрия и Словакия, и над покупкой раздумывает Чехия.

Европейская комиссия заявила в четверг, что никаких переговоров о покупке российской вакцины не ведется.

Напомним, покупка российской вакцины вызвала политический кризис в Словакии, чей премьер-министр также некорректно пошутил об обмене российской вакцины на Закарпатье