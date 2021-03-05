ЕС должен иметь единую позицию по вакцинам из России и Китая - французский министр
Солидарность Европейского союза может пострадать, если страны блока выберут китайские или российские вакцины против COVID-19, которые еще не одобрены.
Об этом завил министр Франции по европейским делам Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Если бы они выбрали китайскую и/или российскую вакцину, я думаю, это было бы очень серьезно. Это создаст проблему с точки зрения нашей солидарности, а также представляет собой проблему риска для здоровья, потому что российская вакцина еще не разрешена в Европе. Был сделан запрос на одобрение, но она еще не разрешена в Европе, и еще не поступил запрос на китайскую вакцину", - сказал Бон.
Регулирующий орган ЕС по лекарственным начал экспертизу российского препарата на предмет возможного одобрения.
Российскую вакцину "Спутник V" уже купили Венгрия и Словакия, и над покупкой раздумывает Чехия.
Европейская комиссия заявила в четверг, что никаких переговоров о покупке российской вакцины не ведется.
Напомним, покупка российской вакцины вызвала политический кризис в Словакии, чей премьер-министр также некорректно пошутил об обмене российской вакцины на Закарпатье