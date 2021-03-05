У Польщу не пустили автобус з України: один пасажир заявив, що хворий на COVID-19

Польські прикордонники не пропустили через кордон автобус з України після того, як один із пасажирів повідомив, що має позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Lublin112.

Незвична подія відбулася у середу у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". На реєстрацію з’явився громадянин України, який повідомив, що має позитивний результат тесту на COVID-19. Чоловік сказав, що почувається добре і він не має симптомів.

Після цього автобус був негайно ізольований у місці, де пасажири не могли контактувати з іншими мандрівниками, які перетинають кордон.

Зрештою, всім пасажирам, які подорожували цим автобусом, було відмовлено у в'їзді до Польщі через те, що їх в'їзд може становити загрозу для здоров'я населення.

Автобус з 26 пасажирами (25 громадян України та 1 громадянин Молдови) повернувся на територію України.

На польському кордоні, який є також зовнішнім кордоном ЄС, досі діють обмеження, пов'язані з запобіганням поширення COVID-19. Це і обмеження на в’їзд іноземців до Польщі, і обов’язок пройти карантин після перетину кордону.

Для того, щоб не проходити карантин, на кордоні необхідно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Польщу.