В Польшу не пустили автобус из Украины: один пассажир заявил, что болен COVID-19

Польские пограничники не пропустили через границу автобус из Украины после того, как один из пассажиров сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Lublin112.

Необычное событие произошло в среду в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". На регистрацию явился гражданин Украины, сообщивший, что у него положительный результат теста на COVID-19. Мужчина сказал, что чувствует себя хорошо и у него нет симптомов.

После этого автобус был немедленно изолирован в месте, где пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, пересекающими границу.

В конце концов, всем пассажирам, которые путешествовали этим автобусом, было отказано во въезде в Польшу из-за того, что их въезд может представлять угрозу для здоровья населения.

Автобус с 26 пассажирами (25 граждан Украины и 1 гражданин Молдовы) вернулся на территорию Украины.

На польской границе, которая также является внешней границей ЕС, до сих пор действуют ограничения, связанные с предотвращением распространения COVID-19. Это и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, и обязанность пройти карантин после пересечения границы.

Для того чтобы не проходить карантин, на границе необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Польшу.