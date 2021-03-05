Швейцарія забезпечить все населення безкоштовними коронатестами

У п’ятницю Швейцарія оприлюднила план на 1 мільярд швейцарських франків (1,08 мільярда доларів) щодо безкоштовного тестування на коронавірус для всього населення в рамках заходів для полегшення виходу країни з карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до пропозицій, кожній людині буде надаватися п’ять комплектів для самотестування на місяць, як тільки з’являться надійні тести, заявив уряд, в той час як усі тести в аптеках та тестових центрах будуть безкоштовними.

Компанії та школи повинні проводити повторні тести для поліпшення профілактики та раннього виявлення спалахів. Працівники компаній, які часто тестують, можуть бути звільнені від карантинних вимог.

Щоб забезпечити проведення додаткових тестів, уряд запропонував оплатити добровільні тестування. За його підрахунками, розширена схема тестів коштуватиме цього року більше 1 мільярда франків.

Остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набути чинності з 15 березня.

"Для того, щоб конкретно перервати ланцюги зараження, необхідно мати можливість швидко встановити, хто має вірус. Тому тестування є центральним компонентом боротьби з пандемією", – заявили в уряді Швейцарії.

Швейцарія повільно виходить із свого останнього локдауну, на цьому тижні знову відкриваються магазини, музеї та бібліотеки, відновлюються спортивні та культурні заходи для молоді.

Наступний етап відновлення планується провести 22 березня, якщо дозволить ситуація.