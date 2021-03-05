Швейцария обеспечит все население бесплатными тестами на COVID

В пятницу Швейцария обнародовала план на 1 млрд швейцарских франков (1,08 млрд долларов) по бесплатному тестированию на коронавирус для всего населения в рамках мер по облегчению выхода страны из карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В соответствии с предложениями, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования в месяц, как только появятся надежные тесты, заявило правительство, в то время как все тесты в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.

Компании и школы должны проводить повторные тесты для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Работники компаний, которых часто тестируют, могут быть освобождены от карантинных требований.

Чтобы обеспечить проведение дополнительных тестов, правительство предложило оплатить добровольные тестирования. По его подсчетам, расширенная схема тестов будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Окончательное решение по предложению должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

"Для того чтобы прервать цепочки заражений, необходимо иметь возможность быстро установить, у кого вирус. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией", - заявили в правительстве Швейцарии.

Швейцария медленно выходит из своего последнего локдауна, на этой неделе снова открываются магазины, музеи и библиотеки, восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Следующий этап восстановления планируется провести 22 марта, если позволит ситуация.