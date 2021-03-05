Париж розширив коронавірусну заборону на вживання алкоголю 

Через ситуацію з коронавірусом Париж суттєво розширив заборону на споживання алкоголю в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Поліція Парижа попередила в п'ятницю, що вживання алкоголю буде заборонене на значній території столиці цими вихідними - в надії уникнути повторення величезних натовпів, які збиралися на вулицях, незважаючи на комендантську годину у Франції.

Читайте також У Франції обговорюють COVID-перепустки для відкриття індустрії гостинності

Влада вже заборонила вживати алкоголь просто неба в декількох популярних районах столиці у вихідні дні минулого місяця.

Але тепер вживання алкоголю буде під забороною більш ніж на десяти інших вулицях і площах, а також на березі Сени, де минулими вихідними зібралися сотні людей, щоб насолодитися весняною погодою.

Заборона діятиме як мінімум протягом наступних трьох вихідних.

"Картина, яку ми знову побачили минулими вихідними в деяких великих містах, включаючи Париж, просто неприйнятна", - прокоментував прем’єр-міністр Жан Кастекс.

Він також оголосив, що торгові центри площею понад 10 тисяч квадратних метрів також будуть закриті по всій країні.

Найбільші торгові центри площею понад 20 тисяч квадратних метрів вже закриті, оскільки уряд сподівається уникнути третього локдауну та ще більших збитків для французької економіки.