Париж расширил коронавирусный запрет на употребление алкоголя

Из-за ситуации с коронавирусом Париж существенно расширил запрет на потребление алкоголя в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Полиция Парижа предупредила в пятницу, что употребление алкоголя будет запрещено на значительной территории столицы в эти выходные - в надежде избежать повторения огромных толп, которые собирались на улицах, несмотря на комендантский час во Франции.

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Власти уже запретили употреблять алкоголь под открытым небом в нескольких популярных районах столицы в выходные дни в прошлом месяце.

Но теперь употребление алкоголя будет под запретом более чем на десяти других улицах и площадях, а также на берегу Сены, где в минувшие выходные собрались сотни людей, чтобы насладиться весенней погодой.

Запрет будет действовать как минимум в течение следующих трех выходных.

"Картина, которую мы снова увидели в минувшие выходные в некоторых крупных городах, включая Париж, просто неприемлема", - прокомментировал премьер-министр Жан Кастекс.

Он также объявил, что торговые центры площадью более 10 000 квадратных метров также будут закрыты по всей стране.

Крупнейшие торговые центры площадью более 20 000 квадратных метров уже закрыты, поскольку правительство надеется избежать третьего локдауна и еще больших убытков для французской экономики.