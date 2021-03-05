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Президентка Єврокомісії і Джо Байден обговорили Україну у телефонній розмові

П'ятниця, 5 березня 2021, 20:41

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден під час телефонної розмови обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву фон дер Ляєн.

За її словами, під час розмови вони домовились активізувати співпрацю як партнери-однодумці та підтримати демократію, стабільність та процвітання на тлі швидко мінливого міжнародного середовища.

"Ми будемо робити це у тісній співпраці з НАТО" - зазначила фон дер Ляєн.

"Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала тісно координувати нашу політику та заходи щодо Східної Європи, зокрема. Ми поділилися своїми поглядами на ситуацію в Україні" - йдеться у заяві.

"Лідери також домовились про координацію з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи Китай, Росію, Білорусь, Україну та Західні Балкани" - йдеться у повідомленні Білого дому за результатами розмови.

За словами президентки Єврокомісії, телефонна розмова з Байденом "був першим із багатьох обмінів думками й початком хорошого особистого партнерства".

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Єврокомісія Байден
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