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Президент Еврокомиссии и Джо Байден обсудили Украину в телефонном разговоре

Пятница, 5 марта 2021, 20:41

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время телефонного разговора обменялись мнениями относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен.

По ее словам, во время разговора они договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддержать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющегося международного среды.

"Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", - отметила фон дер Ляйен.

"Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила тесно координировать нашу политику и меры по Восточной Европы, в частности. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине ", - говорится в заявлении.

"Лидеры также договорились о координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в сообщении Белого дома по результатам разговора.

По словам президента Еврокомиссии, телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обмена мнениями и началом хорошего личного партнерства".

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