Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении своего консульства в Харькове

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: шесть погибших, десятки раненых

Президент Еврокомиссии: страны ЕС должны немедленно начать работу над паспортами вакцинации

В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов






Президент Польши выразил соболезнования в связи с аварией украинского автобуса

Суббота, 6 марта 2021, 12:32

Президент Польши Дуда выразил соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашиц, в которой 6 человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям ", - написал Дуда.

Как сообщалось, шесть человек погибли, 41 человек получил ранения в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве Польши.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу на автостраде А4. 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua