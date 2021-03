Президент Польши выразил соболезнования в связи с аварией украинского автобуса

Президент Польши Дуда выразил соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса в Подкарпатском воеводстве.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашиц, в которой 6 человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям ", - написал Дуда.

