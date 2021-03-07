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Північна Македонія схвалила "Спутник V"

Неділя, 7 березня 2021, 13:10

Російський фонд прямих інвестицій повідомив у неділю, що Північна Македонія схвалила російську вакцину "Спутник V" для екстреного використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таким чином "Спутник V" схвалений для використання в 46 країнах із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

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Македонське агентство MIA повідомило, що перша партія з 3 тисяч доз вакцини, закуплених МОЗ у російського виробника, повинна прибути в країну у неділю спецтранспортом через компанію "DHL". 

Вакцини отримають міністр охорони здоров'я Венко Філіпче і посол Російської Федерації в країні Сергій Базднікін в міжнародному аеропорту Скоп'є. 

Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.

Ще кілька країн ЄС, серед яких Латвія та Фінляндія, заявили, що готові розглянути покупку російської вакцини, якщо її затвердить європейський регулятор.

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