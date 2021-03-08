Єврокомісія обіцяє з квітня подвоїти кількість вакцин до 100 млн доз на місяць

Число доз вакцини від коронавірусу, доступних в країнах Європейського союзу, як очікується, подвоїться до 100 мільйонів на місяць з квітня.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Починаючи з квітня, кількість може знову подвоїтися відповідно до планів виробників, в тому числі тому, що скоро будуть затверджені нові вакцини", - сказав фон дер Ляйен.

Вона додала, що очікує "в середньому близько 100 мільйонів доз на місяць у другому кварталі, в цілому 300 мільйонів до кінця червня".

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висловив настільки ж оптимістичну заяву: "Хороша новина в тому, що у нас досить широкий портфель компаній і заводів, що дає мені впевненість в тому, що ми зможемо уникнути затримок".

Європейська комісія і фон дер Ляєн зіткнулися з критикою через повільне розгортання вакцинації в блоці, і деякі країни звертаються за кордон для покупки вакцин, що не схвалені для використання в ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило три вакцини - від Pfizer/BioNTech, Moderna і Oxford/AstraZeneca - для використання в ЄС. Очікується, що рішення по четвертій від американської компанії Johnson & Johnson буде прийнято вже цього четверга.