Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Мюнхені могилу Бандери облили невідомою речовиною

Австрія призупинила вакцинацію партією препарату AstraZeneca через випадок смерті

В ЄС розповіли, скільки жінок займають посади у найвищих органах влади

Папа Римський приїхав в Мосул, колишню "столицю" ІДІЛ в Іраці






Президент Фінляндії розкритикував ЄС через закупівлю вакцин

Неділя, 7 березня 2021, 13:32

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розкритикував політику ЄС в області придбання вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Нііністе в інтерв'ю Ilta-Sanomat заявив, що Європейський Союз повинен був краще впоратися із завданням централізованих поставок вакцин від коронавірусу.

Читайте також
У Фінляндії через коронавірус перенесли муніципальні вибори

"Які вакцини були замовлені і які зобов'язання були взяті? Немає сумнівів, що вони повинні були домогтися більшого успіху в цьому. У нас є приклади країн, які досягли більшого успіху, ніж ЄС, в отриманні вакцини для себе", - сказав фінський президент.

Нііністе назвав цікавою ідею можливості закупівлі вакцини Фінляндією самостійно.

"Деякі країни ЄС, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, використовували свої власні медичні органи, щоб обійти загальний процес затвердження ЄС. Звичайно, я не можу коментувати, яка вакцина хороша чи повинна бути доступна тут", - сказав він.

Читайте також
Фінляндія оголосила надзвичайний стан, готує закриття ресторанів

За словами фінського президента, до питання придбання вакцин різними способами потрібно підходити відкрито, без забобонів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не стала виключати застосування російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в своїй країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Коронавірус
powered by lun.ua