Президент Фінляндії розкритикував ЄС через закупівлю вакцин

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розкритикував політику ЄС в області придбання вакцин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Нііністе в інтерв'ю Ilta-Sanomat заявив, що Європейський Союз повинен був краще впоратися із завданням централізованих поставок вакцин від коронавірусу.

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"Які вакцини були замовлені і які зобов'язання були взяті? Немає сумнівів, що вони повинні були домогтися більшого успіху в цьому. У нас є приклади країн, які досягли більшого успіху, ніж ЄС, в отриманні вакцини для себе", - сказав фінський президент.

Нііністе назвав цікавою ідею можливості закупівлі вакцини Фінляндією самостійно.

"Деякі країни ЄС, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, використовували свої власні медичні органи, щоб обійти загальний процес затвердження ЄС. Звичайно, я не можу коментувати, яка вакцина хороша чи повинна бути доступна тут", - сказав він.

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За словами фінського президента, до питання придбання вакцин різними способами потрібно підходити відкрито, без забобонів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не стала виключати застосування російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в своїй країні.