Поліція Брюсселя патрулюватиме у цивільному для протидії вуличним домаганням

Брюссельська поліція з понеділка направить співробітників у штатському по всьому місту для боротьби з вуличними домаганнями щодо жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Офіцери патрулюватимуть "гарячі точки", такі як зупинки громадського транспорту в бельгійській столиці, сказав офіційний представник поліції Олів'є Слосс.

"Те, як жінки почувають себе у суспільному просторі, є одним з центральних пунктів нашого плану забезпечення безпеки. Минулого року ми почали навчати персонал тому, що таке вуличне домагання, а також тому, як поводитися з жертвами таких дій, а також як скласти протокол", - сказав Слосс.

"Зараз ми робимо ще один крок, вийшовши на вулиці, і активно шукаємо винних. Ідея полягає в тому, щоб зловити переслідувачів на гарячому", - додав він.

За його словами, хоча вуличний харасмент є звичайним явищем, "про такі інциденти рідко повідомляють, і коли про них повідомляють, важко встановити винуватця".

"Навіть якщо злочинець встановлений, це слово жертви проти його слова. Тому наша присутність на місцях необхідна для того, щоб встановити ці факти", - додав Слосс.