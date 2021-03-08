Європейська банківська організація постраждала через хакерську атаку

Сервери електронної пошти Європейської банківської організації були скомпрометовані в результаті глобальної кібератаки, проведеної завдяки виявленню уразливості в сервісі Microsoft Exchange.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Орган ЄС заявив, що з його серверів міг бути отриманий доступ до особистих даних і він відключив всю свою поштову систему, поки оцінюється завдана шкода.

"EBA працює над тим, щоб визначити, до яких даних був отриманий доступ", - заявили в організації.

Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими підприємствами і урядами. Але лише деякі організації визнали, що зазнали нападу.

За заявою Microsoft, кібератака використовувала уразливість в системі електронної пошти Microsoft Exchange або іноді використовувала вкрадені паролі, щоб виглядати як людина, у якої повинен бути доступ до системи.

Потім проводилось віддалене управління поштовим сервером і викрадались дані з мережі.

Офіційні особи США попередили в минулі вихідні, що атака залишається "активною загрозою". "Всі, хто керує цими серверами - уряд, приватний сектор, наукові кола - повинні діяти зараз, щоб виправити їх", - сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Microsoft вважає, що за кібератакою стоїть спонсорований китайською державою зловмисник на ім'я Hafnium. Але Китай заперечує свою причетність.

За первинними оцінками, постраждали близько 30 000 американських організацій.