У Швеції засудили жінку, яка вивезла сина на територію ІДІЛ в Сирії

Шведський суд засудив жінку до трьох років в'язниці за те, що вона у 2014 році вивезла свого 2-річного сина в Сирію, в район, який тоді контролювався терористичною групою "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Жінка, яка мешкала в місті Ландскрон на півдні Швеції, сказала батькові дитини, що вони з хлопчиком їдуть лише на відпочинок до Туреччини. Однак, опинившись у Туреччині, вони перейшли до Сирії та території, якою керувала ІДІЛ.

Суд повідомив, що жінка , відвезла дитину в район, "де була війна і оточення, що характеризується жорстокою ідеологією групи "Ісламська держава".

Суд, який не встановив національність жінки, відхилив її твердження, що вона лише на кілька днів мала намір поїхати до Сирії, щоб подивитися, як там, а потім повернутися додому. Вона також заявила суду, що зацікавилася релігією після смерті близького родича.

"Вона мала намір переїхати до Сирії разом зі своїм сином і оселитися там назавжди, і довільно забрала сина від батька", - сказано в заяві суду.

У 2017 році, коли правління "Ісламської держави" почало руйнуватися, вона втекла з Ракки - міста, яке було відоме як столиця так званого "халіфату" ІДІЛ, і було захоплено сирійськими курдськими військами.

Вона втекла до Туреччини, де її заарештували разом із сином та двома іншими дітьми, яких вона тим часом народила від бойовика ІДІЛ із Тунісу. Пізніше її екстрадували з Туреччини до Швеції.