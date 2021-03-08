В Швеции осудили женщину, которая вывезла сына на территорию ИГИЛ в Сирии

Шведский суд приговорил женщину к трем годам тюрьмы за то, что она в 2014 году вывезла своего 2-летнего сына в Сирию, в район, который тогда контролировался террористической группой "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Женщина, которая жила в городе Ландскрон на юге Швеции, сказала отцу ребенка, что они с мальчиком едут только на отдых в Турцию. Однако, оказавшись в Турции, они перешли в Сирию и оказались на территории, которой руководила ИГИЛ.

Суд сообщил, что женщина, отвезла ребенка в район, "где была война и окружение, которое характеризуется жестокой идеологией группы "Исламское государство".

Суд, не установивший национальность женщины, отклонил ее утверждение, что она лишь на несколько дней намеревалась поехать в Сирию, чтобы посмотреть, как там, а потом вернуться домой. Она также заявила суду, что заинтересовалась религией после смерти близкого родственника.

"Она намеревалась переехать в Сирию вместе со своим сыном и поселиться там навсегда, и забрала сына от отца", - говорится в заявлении суда.

В 2017 году, когда правление "Исламского государства" начало разрушаться, она сбежала из Ракка - города, который был известен как столица так называемого "халифата" ИГИЛ, и был захвачен сирийскими курдскими войсками.

Она сбежала в Турцию, где ее арестовали вместе с сыном и двумя другими детьми, которых она тем временем родила от боевика ИГИЛ из Туниса. Позже ее экстрадировали из Турции в Швецию.