"Мобілізація вихідного дня": у Франції за вікенд вакцинували 585 тисяч осіб

Через понад два місяці після початку кампанії вакцинації у Франції вперше пройшла "мобілізація на вихідних", коли за суботу та неділю вакцинували 585 000 осіб - це величезне зростання в порівнянні з попередніми вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Після того, як прем'єр-міністр Жан Кастекс оголосив про активізацію зусиль по вакцинації, центри по всій Франції відкрилися в суботу і неділю, і сотні тисяч людей могли отримати щеплення.

У суботу по всій країні було зроблено близько 220 000 ін'єкцій, в порівнянні з 80 000 - 85 000 у звичайну суботу, а у вихідні в цілому було зроблено 585 000 ін'єкцій, більшість з яких - перші дози вакцини.

Прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я і міністр внутрішніх справ на вихідних відвідали центри вакцинації, оскільки уряд наполягає на тому, щоб більше людей пройшли вакцинацію.

Уряд Франції планує вжити заходів, щоб досягти показників вакцинації, як у Великобританії і Ізраїлі.

Зусилля із вакцинації активізувалися через сплеск інфекцій, який призвів до закриття на вихідні понад двох мільйонів людей на додаток до загальнонаціонального комендантського часу з 18:00.

На даний момент Франція ввела близько 5,5 мільйона доз трьох дозволених до застосування вакцин - Pfizer BioNtech, Moderna і AstraZeneca - причому 1,9 мільйона осіб отримали обидві дози.

При цьому в Британії першу дозу вакцини отримали вже понад 22 мільйонів осіб.