У Британії першу дозу вакцини отримали понад 22 млн осіб
Влада Великої Британії повідомила, що число людей, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, зросла до 22,2 мільйона осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Британія також повідомила про 5177 нових випадків COVID-19 у неділю, що менше ніж 6040 днем раніше.
Раніше на урядовому сайті повідомлялося, що протягом 28 днів після позитивного тесту не було ніяких смертей, але було опубліковано повідомлення: "Через проблеми з обробкою даних про смерті в Англії, кількість смертей по всій Британії буде оновлено пізніше. Тим часом, кількість нових зареєстрованих смертей за 7 березня 2021 року може помилково відображатися як нуль".
Минулого тижня стало відомо, що британський регулятор не вимагатиме масштабних клінічних досліджень і погодження з нуля для модифікованих вакцин від коронавірусу, адаптованих до нових штамів - якщо у майбутньому в цьому буде необхідність.
Також стало відомо, що Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, вироблених Інститутом сироватки крові Індії (SII).
Нагадаємо, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford-AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.
Як відомо, Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield і почала перший етап вакцинації.