В Італії затримали підозрюваного в причетності до терактів у Парижі 2015 року
Італійська поліція затримала чоловіка за підозрою у "безпосередній підтримці" терактів у Парижі 2015 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
36-річного громадянина Алжиру, якого затримали у місті Барі, звинувачують у участі в міжнародній терористичній організації.
Вважається, що підозрюваний належав до групи "Ісламська держава", йдеться в повідомленні поліції.
Його звинувачують у наданні підроблених документів терористам, які розпочали скоординовані напади у столиці Франції 13 листопада 2015 року.
Загалом було вбито 130 людей у концертному залі "Батаклан", п'яти кафе в центрі Парижа та "Стад де Франс" у Сен-Дені.
За повідомленнями правоохоронців, підозрюваний вже відбував дворічне ув'язнення за зберігання та виготовлення фальшивих документів.
У підозрюваного було вилучено телефон, в якому, за словами поліції, містилися докази його "участі в терористичній організації ІДІЛ" та "безпосередній підтримці винуватців терактів у Парижі".