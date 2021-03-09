В Італії затримали підозрюваного в причетності до терактів у Парижі 2015 року

Італійська поліція затримала чоловіка за підозрою у "безпосередній підтримці" терактів у Парижі 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

36-річного громадянина Алжиру, якого затримали у місті Барі, звинувачують у участі в міжнародній терористичній організації.

Вважається, що підозрюваний належав до групи "Ісламська держава", йдеться в повідомленні поліції.

Його звинувачують у наданні підроблених документів терористам, які розпочали скоординовані напади у столиці Франції 13 листопада 2015 року.

Загалом було вбито 130 людей у ​​концертному залі "Батаклан", п'яти кафе в центрі Парижа та "Стад де Франс" у Сен-Дені.

За повідомленнями правоохоронців, підозрюваний вже відбував дворічне ув'язнення за зберігання та виготовлення фальшивих документів.

У підозрюваного було вилучено телефон, в якому, за словами поліції, містилися докази його "участі в терористичній організації ІДІЛ" та "безпосередній підтримці винуватців терактів у Парижі".