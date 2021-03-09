В Италии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже 2015 года

Итальянская полиция задержала мужчину по подозрению в "непосредственной поддержке" терактов в Париже 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

36-летнего гражданина Алжира, задержанный в городе Бари, обвиняют в участии в международной террористической организации.

Считается, что подозреваемый принадлежал к группе "Исламское государство", говорится в сообщении полиции.

Его обвиняют в предоставлении поддельных документов террористам, которые начали скоординированные нападения в столице Франции 13 ноября 2015 года.

Всего было убито 130 человек в концертном зале "Батаклан", пяти кафе в центре Парижа и "Стад де Франс" в Сен-Дени.

По сообщениям правоохранителей, подозреваемый уже отбывал двухлетнее заключение за хранение и изготовление фальшивых документов.

У подозреваемого было изъято телефон, в котором, по словам полиции, содержались доказательства его "участии в террористической организации и деловые" и "непосредственной поддержке виновников терактов в Париже".