У Франції експерти радять зробити вакцинацію обов'язковою для медиків і соцслужб

Паризька медична академія, одна з найавторитетніших медичних установ в країні, рекомендувала зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для медиків та персоналу, що забезпечує догляд у будинках для літніх людей.

Заяву про це Академія розмістила у своєму Twitter.

🔴L’hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants.

La #vaccination des #soignants contre la #COVID19 doit devenir obligatoire pour les pros de santé du secteur public ou libéral.

COMMUNIQUÉ➡️https://t.co/peI2Z0oGnc pic.twitter.com/l01bBdd1tT — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) March 9, 2021

У ній зауважують, що медики та працівники соцслужб першими отримали доступ до вакцини як пріоритетна група, але рівень охоплення вакцинацією серед них все ще залишається недостатнім.

Академія наголошує, що масова вакцинація залишається головним інструментом для того, щоб зупинити епідемію.

"Сумніви щодо вакцинації серед медиків - етично неприйнятні. Ми вважаємо за потрібне зробити вакцинацію обов’язковою для усіх медиків, які практикують як у державному, так і приватному секторі, в закладах охорони здоров’я та будинках для літніх людей, а також - для допоміжного персоналу, що працює з літніми людьми", - пишуть вони.

Нагадаємо, в кінці лютого іспанська Галісія зробила вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для усіх своїх мешканців, запровадивши великі штрафи за відмову.



