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У Франції експерти радять зробити вакцинацію обов'язковою для медиків і соцслужб

Вівторок, 9 березня 2021, 12:44

Паризька медична академія, одна з найавторитетніших медичних установ в країні, рекомендувала зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для медиків та персоналу, що забезпечує догляд у будинках для літніх людей. 

Заяву про це Академія розмістила у своєму Twitter.

У ній зауважують, що медики та працівники соцслужб першими отримали доступ до вакцини як пріоритетна група, але рівень охоплення вакцинацією серед них все ще залишається недостатнім.

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Академія наголошує, що масова вакцинація залишається головним інструментом для того, щоб зупинити епідемію.

"Сумніви щодо вакцинації серед медиків - етично неприйнятні. Ми вважаємо за потрібне зробити вакцинацію обов’язковою для усіх медиків, які практикують як у державному, так і приватному секторі, в закладах охорони здоров’я та будинках для літніх людей, а також - для допоміжного персоналу, що працює з літніми людьми", - пишуть вони.

Нагадаємо, в кінці лютого іспанська Галісія зробила вакцинацію від коронавірусу обов’язковою для усіх своїх мешканців, запровадивши великі штрафи за відмову. 


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Франція Коронавірус
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