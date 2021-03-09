Во Франции эксперты советуют сделать вакцинацию обязательной для медиков и соцслужб

Парижская медицинская академия, одно из самых авторитетных медицинских учреждений в стране, рекомендовала сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медиков и персонала, обеспечивающего уход в домах престарелых.

Заявление об этом Академия разместила в своем Twitter.

🔴L’hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants.

La #vaccination des #soignants contre la #COVID19 doit devenir obligatoire pour les pros de santé du secteur public ou libéral.

COMMUNIQUÉ➡️https://t.co/peI2Z0oGnc pic.twitter.com/l01bBdd1tT — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) March 9, 2021

В нем отмечают, что медики и работники соцслужб первыми получили доступ к вакцине как приоритетная группа, но уровень охвата вакцинацией среди них все еще остается недостаточным.

Академия отмечает, что массовая вакцинация остается главным инструментом для остановки эпидемии.

"Сомнения по поводу вакцинации среди медиков - этически неприемлемы. Мы считаем необходимым сделать вакцинацию обязательной для всех медиков, практикующих как в государственном, так и частном секторе, в учреждениях здравоохранения и домах престарелых, а также - для вспомогательного персонала, работающего с пожилыми людьми", - пишут они.