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Во Франции эксперты советуют сделать вакцинацию обязательной для медиков и соцслужб

Вторник, 9 марта 2021, 12:44

Парижская медицинская академия, одно из самых авторитетных медицинских учреждений в стране, рекомендовала сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медиков и персонала, обеспечивающего уход в домах престарелых.

Заявление об этом Академия разместила в своем Twitter.

В нем отмечают, что медики и работники соцслужб первыми получили доступ к вакцине как приоритетная группа, но уровень охвата вакцинацией среди них все еще остается недостаточным.

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Академия отмечает, что массовая вакцинация остается главным инструментом для остановки эпидемии.

"Сомнения по поводу вакцинации среди медиков - этически неприемлемы. Мы считаем необходимым сделать вакцинацию обязательной для всех медиков, практикующих как в государственном, так и частном секторе, в учреждениях здравоохранения и домах престарелых, а также - для вспомогательного персонала, работающего с пожилыми людьми", - пишут они.

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