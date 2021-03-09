Росія запропонувала Фінляндії технологію для виготовлення вакцини "Спутник V"

Росія запропонувала надати Фінляндії технологію для виробництва вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Вперше це питання було піднято в телефонній розмові між спікером російського парламенту Валентиною Матвієнко і колишнім президентом Фінляндії Тар'єю Халонен, яка зараз працює в європейській групі ВООЗ по COVID-19.

Повідомляється, що Халонен зв'язалася з Матвієнко за запитом ВООЗ, щоб обговорити процес затвердження "Спутник V" для використання в ЄС.

Пропозиція надійшла на тлі того, як в Європі зростає розчарування у зв'язку з повільним прогресом кампанії вакцинації і збільшується розрив між європейськими країнами, які прагнуть до розширення пакета доступних вакцин для своїх громадян, і тими, хто попереджає про політичні амбіції Росії.

Колишній посол Фінляндії в Москві Ханну Хіманен сказав, що мета Росії з такими пропозиціями - посіяти плутанину в Євросоюзі. Він додав, що Фінляндія - одна з тих країн ЄС, де Росія хоче "помацати воду".

Раніше голова правління Європейського агентства з лікарських засобів застерегла від екстрених національних дозволів для російської вакцини "Спутник V", порівнявши цю ідею з "російською рулеткою".

Нагадаємо, Італія може стати першою країною ЄС, яка вироблятиме на своїй території російську вакцину "Спутник V".

Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Спутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech.