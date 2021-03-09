"Це як російська рулетка": у ЄС застерегли країни від екстреного схвалення "Спутник V"

Голова правління регуляторного органу ЄС застерегла від екстрених національних дозволів для російської вакцини "Спутник V", порівнявши цю ідею з "російською рулеткою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), що базується в Амстердамі, розпочало огляд вакцини "Спутник V", що є ключовим кроком до її затвердження у ЄС.

Угорщина вже схвалила "Спутник V" і почала використовувати його, тоді як Чеська Республіка та Словаччина також замовили дози і заявляють, що не чекатимуть затвердження EMA.

Відповідаючи на запитання про перспективу Австрії вчинити так само, голова правління EMA Кріста Віртумер-Хохе сказала австрійському мовникові ORF: "Це можна певною мірою порівняти з російською рулеткою".

"Я настійно не рекомендую національний екстрений дозвіл", - сказала вона, вказуючи на той факт, що ще немає достатніх даних про безпеку тих, хто вже отримав вакцину.

"Ми могли б мати "Спутник V" на ринку в майбутньому, коли вивчимо всі необхідні дані", - сказала вона, додавши, що вакцина повинна відповідати європейським критеріям контролю якості та ефективності.

Після порівняння з "російською рулеткою" творці російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" зажадали вибачень від голови Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

"Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі про держави ЄС, яку схвалюють "Спутник V ". Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в поточний процес експертизи ЕМА ", - йдеться в заяві виробників російської вакцини.