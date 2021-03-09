Россия предложила Финляндии технологию для изготовления вакцины "Спутник V"

Россия предложила предоставить Финляндии технологию для производства вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Впервые этот вопрос был поднят в телефонном разговоре между спикером российского парламента Валентиной Матвиенко и бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен, которая сейчас работает в европейской группе ВОЗ по COVID-19.

Сообщается, что Халонен связалась с Матвиенко по запросу ВОЗ, чтобы обсудить процесс утверждения "Спутник V" для использования в ЕС.

Предложение поступило на фоне того, как в Европе растет разочарование в связи с медленным прогрессом кампании вакцинации и увеличивается разрыв между европейскими странами, которые стремятся к расширению пакета доступных вакцин для своих граждан, и теми, кто предупреждает о политических амбициях России.

Бывший посол Финляндии в Москве Ханну Химанен сказал, что цель России с такими предложениями - посеять неразбериху в Европейском Союзе. Он добавил, что Финляндия - одна из тех стран ЕС, где Россия хочет "пощупать воду".

Ранее председатель правления Европейского агентства по лекарственным средствам предостерегла от экстренных национальных разрешений для российской вакцины "Спутник V", сравнив эту идею с "русской рулеткой".

Напомним, Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V".

Соглашение о производстве вакцины в Италии подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который владеет патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech.