Кількість померлих від коронавірусу в Італії перевищила 100 тисяч
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії у понеділок перевищила 100 тисяч осіб, у той час як прем'єр-міністр Маріо Драгі попередив, що ситуація знову погіршується через різке збільшення числа госпіталізацій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Італія - сьома країна в світі, яка досягла цієї сумною позначки після США, Бразилії, Мексики, Індії, Росії та Великої Британії.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що за останні 24 години було зареєстровано 318 нових смертей від COVID-19. У результаті загальне число смертей від початку епідемії склало 100 103.
Кількість нових інфекцій зросла на 23% минулого тижня в порівнянні з тижнем раніше.
Чиновники охорони здоров'я попередили, що країна зіштовхується з новим сплеском випадків, у той час як більш заразний варіант хвороби, вперше виявлений у Британії, набирає обертів.
Прем’єр-міністр Маріо Драгі визнав, що ситуація погіршується, але сказав, що його уряд збирається значно активізувати свою кампанію вакцинації.
Станом на понеділок в Італії було зроблено 5,42 мільйона щеплень, при цьому 1,65 мільйона з 60-мільйонного населення Італії отримали рекомендовані дві дози.
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