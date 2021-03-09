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Кількість померлих від коронавірусу в Італії перевищила 100 тисяч

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Кількість померлих від коронавірусу в Італії перевищила 100 тисяч

Вівторок, 9 березня 2021, 17:10

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії у понеділок перевищила 100 тисяч осіб, у той час як прем'єр-міністр Маріо Драгі попередив, що ситуація знову погіршується через різке збільшення числа госпіталізацій. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Італія - ​​сьома країна в світі, яка досягла цієї сумною позначки після США, Бразилії, Мексики, Індії, Росії та Великої Британії.

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Міністерство охорони здоров'я заявило, що за останні 24 години було зареєстровано 318 нових смертей від COVID-19. У результаті загальне число смертей від початку епідемії склало 100 103.

Кількість нових інфекцій зросла на 23% минулого тижня в порівнянні з тижнем раніше. 

Чиновники охорони здоров'я попередили, що країна зіштовхується з новим сплеском випадків, у той час як більш заразний варіант хвороби, вперше виявлений у Британії, набирає обертів.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі визнав, що ситуація погіршується, але сказав, що його уряд збирається значно активізувати свою кампанію вакцинації. 

Станом на понеділок в Італії було зроблено 5,42 мільйона щеплень, при цьому 1,65 мільйона з 60-мільйонного населення Італії отримали рекомендовані дві дози. 

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