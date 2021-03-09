Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 100 тысяч

Количество погибших от коронавируса в Италии в понедельник превысило 100 тысяч человек, в то время как премьер-министр Марио Драги предупредил, что ситуация снова ухудшается из-за резкого увеличения числа госпитализаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Италия - седьмая страна в мире, которая достигла этой печальной отметки после США, Бразилии, Мексики, Индии, России и Великобритании.

Министерство здравоохранения заявило, что за последние 24 часа было зарегистрировано 318 новых смертей от COVID-19. В результате общее число смертей с начала эпидемии составило 100 103.

Число новых инфекций выросла на 23% на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее.

Чиновники здравоохранения предупредили, что страна сталкивается с новым всплеском случаев коронавирусной инфекции, в то время как более заразный вариант вируса, впервые обнаруженный в Британии, набирает обороты.

Премьер-министр Марио Драги признал, что ситуация ухудшается, но сказал, что его правительство собирается значительно активизировать кампанию вакцинации.

По состоянию на понедельник в Италии было сделано 5,42 миллиона прививок, при этом 1,65 миллиона из шестидесятимиллионного населения Италии получили рекомендованные две дозы.

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