У Чехії поліція перевірятиме, як громадяни дотримуються ізоляції

Міністерство охорони здоров'я Чехії підписало угоду з поліцією, яка дозволить обмінюватися інформацією про заходи карантину та ізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інформацію для співробітників поліції надаватимуть обласні санітарні пункти. Співробітники поліції зможуть використовувати інформацію, наприклад, під час перевірок на дорогах.

Також вони можуть супроводжувати гігієністів при оглядах людей вдома.

Деталі перевірок будуть узгоджені на регіональному рівні. У кожному районі перевірки повинні проводитися як мінімум одним санітарним працівником і одним співробітником поліції. Вони зможуть перевірити людей вдома.

Якщо людину з призначеним карантином або ізоляцією не знайдуть вдома, він або вона знайдуть у поштовій скриньці письмову вимогу про пояснення причин.

Водночас поліція сама зможе перевіряти, наприклад, якщо вони зупиняють транспортний засіб на дорозі, щоб дізнатися, чи слід помістити когось з пасажирів у карантин.

До запровадження жорсткого локдауну, на початку березня, найвищі показники заражень у Чехії перевищували 15 тисяч. Країні довелося просити сусідні країни про допомогу з лікуванням "важких" хворих через нестачу місць у лікарнях.

Останнім часом приріст заражень суттєво спав, до менш ніж 10 тисяч випадків за добу, але кількість госпіталізованих пацієнтів зменшується повільно.

Тим часом обидві дози вакцини від коронавірусу отримали вже більш ніж пів мільйона чехів, а першу дозу - 1,2 млн осіб.