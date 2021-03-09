Чехія почала відправляти важких коронапацієнтів за кордон

У вівторок на південь Польщі було доставлено першу коронапацієнтку з Чехії, оскільки в країні обмаль місць для прийому хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

68-річна жінка була переведена у місто Рацибож в Польщі з клініки в місті Усті-над-Орлиццю в Пардубицькому краї.

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Міністр закордонних справ Томаш Петршичек розповів, що ще шість пацієнтів з іншого регіону повинні бути доставлені до Німеччини.

Пардубицький край першим з 14 регіонів країни заявив, що минулого тижня відділення інтенсивної терапії в його п'яти регіональних лікарнях були переповнені пацієнтами з COVID-19 у важкому стані.

Пльзенський край на заході Чехії виступив з аналогічною заявою, тоді як кілька окремих лікарень в інших місцях були змушені переводити своїх пацієнтів до клінік по всій країні.

Міністр охорони здоров'я Ян Блатни попередив, що цей тиждень буде найбільш критичним для лікарень, які зазнають труднощів.

За даними його міністерства, 8 478 пацієнтів з COVID-19 потребували госпіталізації в понеділок.

За даними Університету Джона Хопкінса, за останні два тижні семиденний показник щоденних смертей у Чехії зріс з 1,44 на 100 тисяч осіб 22 лютого до 1,88 в понеділок. Цей показник є найгіршим у світі.