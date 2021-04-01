В Чехии полиция будет проверять, как граждане придерживаются изоляции

Министерство здравоохранения Чехии подписало соглашение с полицией, которая позволит обмениваться информацией о мерах карантина и изоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Информацию для сотрудников полиции будут предоставлять областные санитарные пункты. Сотрудники полиции смогут использовать информацию, например, во время проверок на дорогах.

Также они могут сопровождать гигиенистов при осмотрах людей дома.

Детали проверок будут согласованы на региональном уровне. В каждом районе проверки должны проводиться как минимум одним санитарным работником и одним сотрудником полиции. Они смогут проверить людей дома.

Если человека с назначенным карантином или изоляцией не найдут дома, он или она обнаружат в почтовом ящике письменное требование объяснить причины.

В то же время полиция сама сможет проверять, например, если они останавливают транспортное средство на дороге, чтобы узнать, следует ли поместить кого-то из пассажиров в карантин.

До введения жесткого локдауна, в начале марта, самые высокие показатели заражений в Чехии превышали 15 000. Стране пришлось просить соседние страны о помощи с лечением тяжелых больных из-за нехватки мест в больницах.

В последнее время прирост заражений существенно спал, до менее чем 10 000 случаев в сутки, но количество госпитализированных пациентов уменьшается медленно.

Между тем обе дозы вакцины от коронавируса получили уже более полумиллиона чехов, а первую дозу – 1,2 млн человек.