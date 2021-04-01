МОЗ Литви розкритикував жарти мерів, які 1 квітня запросили людей щепитися "Спутником"

Міністерство охорони здоров’я Литви розкритикувало жарти мерів, які до 1 квітня запросили містян щепитися російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Зокрема, так пожартував мер Райсейняйського району Андрюс Баутроніс.

"Після того, як деякі європейські країни успішно почали вакцинацію російською вакциною Sputnik V, було ухвалене рішення про застосування цієї вакцини у Литві. Нашому району пощастило першим почати вакцинацію", - написав він у своєму Facebook.

Більшість його підписників зрозуміли жарт, а мер Шауляю Артурас Вісоцкас приєднався до колеги, написавши, що Шяуляй теж отримав "Спутник". Проте почалася і критика.

Міністерство охорони здоров’я (SAM) поквапилося заперечити ці заяви, зазначивши, що Литва не приймала рішення використовувати російську вакцину.

"Жарти - це добре, але у правильному місці та у правильний час. Зараз питання вакцинації дуже чутливе, і люди, які бачать цей процес у муніципалітетах, не повинні так жартувати", - сказала речниця відомства Айсте Шукста.

У підсумку мер Райсейняйського району видалив пост. Баутроніс сказав, що вирішив зробити це після низки дзвінків від мешканців міста і преси.

"Я побачив, що громадськість відреагувала надто бурхливо. Я вирішив видалити допис, тому що люди почали телефонувати мені і питати, чи справді "Спутник" є у Расейняї та у Литві, не зваживши, що у календарі 1 квітня", - прокоментував він.

Мер Шяуляю сказав, що не вважає першоквітневий жарт про вакцину недоречним, тим більше, коли країна має чітку позицію щодо цього питання. "Якщо ви зайдете на сторінку міста Шяуляй у Facebook - там сьогодні написано, що мене купила футбольна команда", - сказав він у коментарі мовнику.

Раніше у лютому прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не буде купувати російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить регулятор ЄС.