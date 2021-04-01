Минздрав Литвы раскритиковал шутки мэров, которые 1 апреля пригласили людей прививаться "Спутником"

Министерство здравоохранения Литвы раскритиковало шутки мэров, которые 1 апреля пригласили горожан прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В частности, так пошутил мэр Райсейняйского района Андрюс Баутронис.

"После того как некоторые европейские страны успешно начали вакцинацию российской вакциной Sputnik V, было принято решение о применении этой вакцины в Литве. Нашему району повезло первым начать вакцинацию", - написал он в своем Facebook.

Большинство его подписчиков поняли шутку, а мэр Шяуляя Артурас Висоцкас присоединился к коллеге, написав, что Шяуляй тоже получил "Спутник". Однако началась и критика.

Министерство здравоохранения (SAM) поспешило опровергнуть эти заявления, отметив, что Литва не принимала решение использовать российскую вакцину.

"Шутки - это хорошо, но в правильном месте и в правильное время. Сейчас вопрос вакцинации очень чувствительное, и люди, которые видят этот процесс в муниципалитетах, не должны так шутить", - сказала пресс-секретарь ведомства Айсте Шукста.

В итоге мэр Райсейняйского района удалил пост. Баутронис сказал, что решил сделать это после ряда звонков от жителей города и прессы.

"Я увидел, что общественность отреагировала слишком бурно. Я решил удалить сообщение, потому что люди начали звонить мне и спрашивать, действительно ли "Спутник" есть в Расейняе и в Литве, не приняв, что в календаре 1 апреля", - прокомментировал он.

Мэр Шяуляя сказал, что не считает первоапрельскую шутку о вакцине неуместной, тем более когда страна имеет четкую позицию по этому вопросу. "Если вы зайдете на страницу города Шяуляй в Facebook - там сегодня написано, что меня купила футбольная команда", - сказал он в комментарии заказчику.

Ранее в феврале премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит регулятор ЕС.