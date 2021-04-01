В НАТО очікують ухвалення закону про СБУ у другому читанні

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що в Альянсі очікують на схвалення законопроєкту про СБУ у другому читанні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на зустрічі Віннікова з заступником глави ОП Романом Машовцем.

"Хотіли б окремо відзначити прийняття в першому читанні закону про Службу безпеки України і з нетерпінням очікуємо ухвалення закону у другому читанні, що буде історичним кроком на шляху наближення до НАТО", - сказав Вінніков.

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Представник НАТО нагадав, що у нещодавній розмові президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом співрозмовники погодилися з необхідністю сфокусуватися на запровадженні реформ, які наблизять Україну до НАТО.

Вінніков також висловив співчуття у зв’язку з тими втратами, яких зазнала Україна протягом останніх тижнів у боротьбі з російською агресією на Донбасі. Він наголосив, що вся інформація щодо безпекової ситуації на сході України та на кордоні з Росією буде передана у штаб-квартиру Альянсу в Брюсселі.

Машовець поінформував співрозмовника про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Він повідомив, що з початку цього року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші.

Він також наголосив, що Україна дуже сподівається в найближчому майбутньому отримати План дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, 28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень у сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни - у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України.